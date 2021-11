VS en China willen samen opwarming van de aarde tegengaan

Om onder een opwarming van 1,5 graad te blijven, is het essentieel dat de twee grootmachten zich inzetten. China en de VS zijn de twee grootste vervuilers ter wereld.

China en VS willen samenwerken bij het vaststellen van wettelijke normen. Ook willen ze met elkaar optrekken in de transitie naar schone energie, het verminderen van de uitstoot van CO2 en met "ecologische initiatieven en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen". Ze zegden ook toe met elkaar de uitstoot van methaan te verminderen. Er worden nog geen concrete maatregelen genoemd.

In de verklaring laten de landen weten "de ernst en urgentie van de klimaatcrisis te erkennen". Volgens het document "herhalen de landen hun verplichting om samen te werken" om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, zoals afgesproken in het Parijse klimaatakkoord.

De Verenigde Staten en China willen samenwerken tegen klimaatverandering. De twee landen brachten vandaag op de klimaattop COP26 in Glasgow een gezamenlijke verklaring naar buiten. Daarin zeggen zij dat het nodig is om nog dit decennium meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Zes jaar geleden waren het in Parijs ook deze twee landen die het voortouw namen. Maar inhoudelijk staat er in de verklaring van vandaag weinig nieuws, behalve dan dat de twee landen de doelen van Parijs onderschrijven en er alles aan gaan doen om Glasgow tot een succes te maken."

Klimaatgezant van de VS John Kerry zegt dat aan de overeenkomst maanden van vergaderingen vooraf zijn gegaan. Hij noemt de overeenkomst tussen de landen een "routekaart voor onze huidige en toekomstige samenwerking op dit gebied". De gezant zegt dat de landen actie moeten ondernemen "in dit beslissende decennium". "Niet omdat China en de VS zeggen dat we dat moeten doen, maar omdat de wetenschap dat zegt."

Xie Zhenhua, de hoogste Chinese klimaatonderhandelaar, laat weten dat "beide landen erkennen dat er een gat is tussen de huidige inspanningen en het Parijse klimaatakkoord". "We zullen samen onze verantwoordelijkheid nemen en samenwerken."