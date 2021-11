'Planning: voor de Kerst nieuw kabinet Rutte op bordes'

De formerende partijen hebben een concrete planning voor ogen. Met Sinterklaas moet er een coalitieakkoord liggen, het nieuwe kabinet kan dan voor Kerst nog op het bordes staan. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Om die planning te halen moeten er komende week knopen worden doorgehakt, als de onderhandelende partijen zich opnieuw drie dagen opsluiten op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum.

Haast is geboden voor VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Informateurs Remkes en Koolmees moesten zich deze week tegenover de voorzitter van de Tweede Kamer verantwoorden over de voortgang van de formatie. Belangrijkste redenen voor de lange formatie zijn volgens de formerende partijen dat ze pas vijf weken echt aan het onderhandelen zijn en de veelbesproken nieuwe bestuurscultuur. Toch wilden de informateurs na afloop geen tijdspad vrijgeven.

Om vaart te maken zitten de formerende partijen van volgende week woensdag tot en met vrijdag in de Zwaluwenberg in Hilversum. Het coronadebat dat gepland staat voor woensdag gaat om die reden naar dinsdag, zodat de focus vol op de formatie kan. "Ze gaan zichzelf opsluiten om concrete stappen te zetten. De laatste weken zijn er heel veel knopen geïnventariseerd, die moeten ze nu doorhakken", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander.

Sinterklaasakkoord

In eerste instantie wilden de partijen in Limburg onderhandelen, maar dat paste niet in het budget dat de Tweede Kamer heeft opgesteld voor de formatieonderhandelingen. Daarom gaan de partijen weer naar De Zwaluwenberg, dat in handen is van Defensie. Daar zal een uitruil moeten plaatsvinden op de grote thema's, om zo uiteindelijk tot een plan moeten komen. De verwachting is dat dit plan er dan twee week later, rond Sinterklaas, ligt.

Als dat plan klaar is dan kan Mark Rutte aan de slag als formateur. Er werd wel gespeculeerd dat in de nieuwe bestuurscultuur alle lijsttrekkers fractievoorzitter in de Tweede Kamer zouden worden, maar daar lijkt geen sprake van. Rutte gaat op voor een vierde termijn. Hij kan dan beginnen met het zoeken van ministers en staatssecretarissen.

Groot kabinet

Op dat gebied zal Rutte het wel anders doen dan bij zijn vorige kabinetten, verwacht Arjan Noorlander. "In het nieuwe kabinet zullen veel meer ministers komen dan in zijn vorige kabinetten. Enerzijds omdat de werkdruk te hoog was. Er stopten veel bewindslieden vanwege psychische en fysieke klachten. Anderzijds omdat ze een ander type bestuurder zoeken." Dat laatste is nodig omdat ministers in de nieuwe situatie vanuit een akkoord op hoofdlijnen moeten werken. Ze zullen veel moeten doen om zaken geregeld te krijgen.

Als alles meezit heeft Rutte de nieuwe ministersploeg half december rond en kan de bordesfoto worden gemaakt. Het zal dan nog tot ver na de Kerst duren voor er echt een regeerprogramma is. "Ik sluit niet uit dat de eerste blaadjes dan al weer aan de bomen komen", zegt Noorlander. Hij benadrukt dat dit schema is gebaseerd op het meest rooskleurige scenario. "Als er ruzie komt dan duurt het langer. En het kan natuurlijk ook altijd nog helemaal mislukken, dan liggen nieuwe verkiezingen op de loer."