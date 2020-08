Luuk de Jong schiet Sevilla tegen Manchester United naar Europa League-finale

Luuk De Jong, de matchwinnaar voor Sevilla tegen Manchester United - EPA

Sevilla heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Europa League. De Spaanse ploeg won in de halve eindstrijd, vanwege de coronacrisis in één duel beslist en afgewerkt in het neutrale maar ook lege RheinEnergieStadion in Keulen, met 2-1 van Manchester United. De Engelse formatie creëerde kans op kans, maar stuitte keer op keer op de Marokkaanse doelman Bounou van Sevilla. United kreeg de rekening gepresenteerd door invaller Luuk de Jong die een kwartier voor tijd de winnende treffer binnentikte voor de Europa League-winnaar van 2014, 2015 en 2016. Subtiele voetbeweging Manchester United, dat sinds de herstart van het voetbalseizoen na de coronastop een sterke indruk maakt, liet in de beginfase geen misverstand bestaan over de intenties. De toernooiwinnaar van drie jaar geleden zocht meteen de aanval op en dat leidde al na zeven minuten tot succes.

Bruno Fernandes en Marcus Rashford vieren de benutte penalty van de eerste - EPA

Anthony Martial bracht met een subtiele voetbeweging Marcus Rashford in stelling. Het schot dat volgde werd gekeerd door doelman Bounou, maar tegelijkertijd werd de 22-jarige United-spits hard geattaqueerd door Diego Costa. De Duitse scheidsrechter Felix Brych kon niet anders dan naar de penaltystip wijzen. Bruna Fernandes voltrok het vonnis zonder spoor van twijfel. Geen Romero Het eerste Spaanse gevaar kwam van de voet van Lucas Ocampos, die een vlammend schot zag eindigen op de vuisten van David de Gea. De Spaanse goalie had van manager Ole Gunnar Solskjaer de voorkeur gekregen boven voormalig AZ'er Sergio Romero, die eerder deze maand tegen FC Kopenhagen en LASK nog onder de lat stond. De Gea moest echter passen toen Sevilla in de 26ste minuut over links doorkwam en de harde voorzet voorlangs van Sergio Reguilon eindigde bij Suso. De middenvelder vond met een beheerste trap de korte hoek: 1-1.

Suso (links in het wit) passeert David de Gea in de korte hoek - EPA

Nog voor de pauze nam Manchester United tot driemaal toe het Sevilla-doel onder vuur, maar Martial had het vizier te hoog staan, terwijl Bounou redde op de schoten van Rashford en Fernandes. Duimschroeven Meteen na rust draaide Manchester United de duimschroeven nog eens stevig aan. Een spervuur aan aanvallen en ook kansen voor onder meer de 18-jarige Mason Greenwood en Martial waren het gevolg, maar steeds had de tot uitblinker uitgroeiende Bounou een adequaat antwoord of stond er een Portugees been in de weg.

Sevilla-doelman Bono houdt Anthony Martial van scoren - Pro Shots

Na een klein kwartier in de tweede helft - Luuk de Jong was inmiddels de gelederen van Sevilla komen versterken - ging de Engelse storm enigszins liggen. De wedstrijd zakte wat in, maar kwam in de 78ste minuut plots weer helemaal tot leven toen Sevilla-captain Jesus Navas vanaf rechts een voorzet gaf en de door de United-defensie over het hoofd geziene De Jong de bal voor het intikken had.

Sevilla-spits Luuk de Jong verschalkt David de Gea - EPA