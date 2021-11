Rapport brand Den Haag: huizen voldeden niet aan bouwregels

De woningen in de Haagse Schilderswijk waar in mei een grote brand woedde, voldeden niet aan de geldende bouwvoorschriften. Dat heeft invloed gehad op de brandveiligheid. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) na onderzoek. Vooral de dakconstructie en de polyester balkons maakten het volgens de onderzoekers mogelijk dat de brand zich snel kon verspreiden.

Door de brand in de Wouwermanstraat raakten veertig woningen onbewoonbaar en liep een moskee flinke schade op. De brandweer had grote moeite om de brand onder controle te krijgen.

Omdat de brandweer was verrast door de snelheid waarmee de brand zich uitbreidde, vroeg de Veiligheidsregio Haaglanden de Brandweeracademie van het IFV te onderzoeken of de panden aan de bouwregelgeving voldeden, schrijft Omroep West.

Polyester balkons

Uit het onderzoek is gebleken dat de panden op enkele punten niet aan de bouwregelgeving voldeden. Zo was het dak van de aanbouw niet of slechts beperkt brandwerend, waardoor de brand makkelijk kon overslaan. Ook de dakconstructie heeft een rol gespeeld. In de aansluiting tussen het dak en de wand die twee woningen van elkaar scheiden, zat een opening, waardoor de brand kon overslaan naar naastgelegen woningen.

Maar vooral de balkons en de privacyschermen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de brand. De balkons hadden een polyester bekleding en dat materiaal is niet brandwerend en niet hittevast, stelt het IFV.

Bij een renovatie in 1992 zijn de oorspronkelijke balkons, die vermoedelijk van beton waren, vervangen door een polyester variant. Bovendien is deze renovatie zonder vergunning uitgevoerd. Zou er wel een vergunning zijn aangevraagd, dan was die volgens de onderzoekers waarschijnlijk niet afgegeven.

Andere woningen in kaart brengen

Het IFV concludeert dus dat de woningen in de Wouwermanstraat niet aan de regels voldeden. Als dat wel het geval was geweest dan had er alsnog brand kunnen ontstaan, maar die zou zich minder snel hebben kunnen verspreiden en de brandweer had dan meer tijd gehad om de brand te blussen, schrijven de onderzoekers.

De gemeente moet volgens het IFV in kaart gaan brengen op welke plekken in de stad nog meer risicovolle balkons, dakconstructies en aanbouwen aanwezig zijn. Het Haagse college van burgemeester en wethouders ziet "aanknopingspunten" in het onderzoek van het IFV maar noemt het wel een enorme opdracht.

"Kijkend naar alleen de aansluitingen van woningscheidende wanden en het dak kunnen in Den Haag duizenden woningen betrokken zijn. De onderzoeksvraag is daarmee enorm", schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) aan de gemeenteraad.

Intensief onderzoek

Volgens de wethouder ontbreekt het in de gemeentelijke systemen aan een manier om bepaalde risicovolle bouwwerken te herkennen. Een inventarisatie zou er dan toe kunnen leiden dat te veel woningen onterecht worden aangemerkt als risicovol of dat er handmatig onderzoek verricht moet worden in bouwdossiers van tienduizenden woningen.

"En dan nog zegt dat niets over het feit of er daadwerkelijk een kier tussen de woningscheidende wand en het dak aanwezig is. Daarvoor moet er fysiek per woning tussen plafond en dak gekeken worden", aldus Balster.

De gemeente ziet daarom meer in gerichte informatiecampagnes. Daarnaast zijn vanaf juni volgend jaar rookmelders in woningen verplicht. "Dit is een belangrijke stap", stelt Balster. "Het lost het probleem met onvoldoende brandwerendheid niet op, maar de kans op tijdige ontdekking van brand, tijdige ontvluchting en het voorkomen van slachtoffers wordt hierdoor substantieel verhoogd."