Vrees voor zware blessure De Goede overschaduwt slot droomjaar hockeysters

De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste interland van het jaar afgesloten met een overwinning op België in de Pro Hockey League. In het Wagener Stadion in Amstelveen werd het 3-1 voor de olympisch kampioen.

Oranje zag wel aanvoerster Eva de Goede uitvallen met een op het oog zware knieblessure. Het zou gaan om kruisbandletsel. In het ergste geval kan dat De Goede deelname aan het WK volgend jaar juli kosten. In aanloop naar de Spelen raakte de wereldhockeyster van het jaar in 2018 en 2019 ook zwaar geblesseerd (gebroken pols), ze was net op tijd fit om mee te gaan naar Tokio.

Alles gewonnen

De zege op België betekende de achttiende overwinning van Oranje dit jaar in evenzoveel duels. De ploeg van bondscoach Alyson Annan, die olympisch en Europees kampioen werd, maakte daarin 68 doelpunten en kreeg er 8 tegen.

Annan besloot om na de gewonnen olympische finale flink wat internationals rust te gunnen. In overleg konden ze meedoen in de duels met België. In de eerste wedstrijd, die vorige maand nipt werd gewonnen, waren dat er zeven, woensdagavond waren dat er negen.