Veertien demonstranten gearresteerd na binnendringen kantoor pensioenbelegger

De politie heeft veertien demonstranten gearresteerd die het kantoor van pensioenbelegger PGGM in Zeist waren binnengedrongen. Zo'n twintig actievoerders bezetten vanmiddag de lobby.

De actie werd georganiseerd door actiegroepen Extinction Rebellion en Christian Climate Action Nederland. De actievoerders richtten hun pijlen op het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), dat onder PGGM valt. Zij willen dat het fonds stopt met het investeren in fossiele brandstoffen.

Volgens de politie verliep de demonstratie rustig en verliet een aantal demonstranten vrijwillig de lobby. De veertien die weigerden te vertrekken, zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Klimaatopwarming

PGGM laat in een reactie op de demonstratie weten dat PFWZ de laatste jaren juist meer belegt in ondernemingen die oplossingen bieden voor het tegengaan van klimaatopwarming. Dat aandeel is de afgelopen jaren "sterk opgevoerd, tot 5,4 procent van de totale portefeuille". Volgens de pensioenbelegger konden werknemers tijdens de bezetting gewoon doorgaan met hun werk.

Extinction Rebellion is een groep die actievoert tegen de opwarming van de aarde. Actievoerders die gelieerd zijn aan de groep bezetten regelmatig kantoorgebouwen en houden acties op de weg waarbij het verkeer wordt tegengehouden. In oktober organiseerde de groep nog een grote protestblokkade in Den Haag. Daarbij werden ruim zestig actievoerders gearresteerd.