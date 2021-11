Van de Zandschulp knokt zich met knappe zege naar kwartfinales in Stockholm

In Stockholm speelt Van de Zandschulp - die door zijn zege op Fucsovics naar de 57ste plaats op de wereldranglijst stijgt en dus de top-50 in zicht heeft - zijn laatste ATP-toernooi van het jaar.

Na zijn sensationele kwartfinaleplaats bij de US Open bereikte Van de Zandschulp vorige week de halve finales in Sint-Petersburg. Eerder dit jaar haalde hij bij een ATP-toernooi in Melbourne ook de laatste acht.

Van de Zandschulp startte wisselvallig tegen de 29-jarige Fucsovics, dit jaar kwartfinalist op Wimbledon en verliezend finalist bij het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, maar kwam wel terug van een 2-4 achterstand. De Nederlander haalde daarna met gevarieerd tennis, ondanks het nodige gemopper, de tiebreak binnen.

Spannend gevecht

Concentratieverlies kostte Van de Zandschulp vervolgens de tweede set, waarna er in de derde set weer een spannend gevecht ontstond.

Van de Zandschulp verzuimde in de gedateerd ogende tennishal in Zweden aanvankelijk om toe te slaan. Zo kreeg hij in de eerste, derde en vierde servicegame van Fucsovics breekkansen (de Hongaar kreeg er ook twee in de derde set), maar de Nederlander benutte uiteindelijk op 6-5 zijn tweede matchpoint.

Van de Zandschulp speelt in de kwartfinales tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime of de Serviër Filip Krajinovic.

