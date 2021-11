Kamer stopt volgend jaar met verstrekken toegangspas aan oud-leden

De Tweede Kamer stopt per 1 maart 2022 met het verstrekken van toegangspassen aan oud-leden van het parlement. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Kamer, het Presidium onder leiding van voorzitter Vera Bergkamp, besloten. Ook oud-leden die al zo'n pas hebben, moeten die inleveren.

Vorige week stemde een meerderheid van de Kamer al voor een voorstel van PvdA-Kamerlid Khadija Arib om een einde te maken aan de traditie dat oud-leden hun hele leven lang recht houden op een toegangspas voor het Kamergebouw. Alleen de SGP en JA21 stemden tegen.

Met het besluit wil de Tweede Kamer een gelijk speelveld creëren voor echte lobbyisten. Die behartigen de belangen van de organisaties en de bedrijven waar ze voor werken bij de parlementariërs.

Oud-Kamerleden zijn populair als lobbyist, omdat ze met hun oud-ledenpas op veel meer plaatsen in het Kamergebouw mogen komen dan gewone lobbyisten. Zo mogen ze debatten in de plenaire zaal bijwonen vanuit de voorzittersloge in de zaal. Daardoor hebben ze makkelijker toegang tot Kamerleden.

Veiligheid

Gewone lobbyisten vinden dat concurrentievervalsing en de politiek vindt het steeds onwenselijker dat Kamerleden na hun afscheid lobbyist worden. Kamervoorzitter Bergkamp wijst bovendien op de veiligheid in het Kamergebouw, als er zo veel toegangspassen in omloop zijn.

Oud-Kamerleden zijn vanaf 1 maart nog steeds van harte welkom in het Kamergebouw, benadrukt het Presidium, maar dan als bezoeker. Ook kunnen ze een afspraak maken met een Kamerlid met wie ze willen spreken. Als ze ook geregistreerd lobbyist zijn, hebben ze alleen direct toegang tot de publieke tribunes en de Statenzaal. Bovendien moeten ze een veiligheidsscan ondergaan bij de ingang van het gebouw.

Oud-Kamerleden hebben al verontwaardigd gereageerd op het afschaffen van de oud-ledenpas. Volgens de Vereniging van Oud-Parlementariërs is de pas een oud gebruik, dat bedoeld is om oud-Kamerleden in staat te stellen contact te onderhouden met hun partij en voormalige medewerkers.