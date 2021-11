Onbemand schip debuteert in Rotterdamse haven

De grootste haven van Europa had een heuse primeur vandaag. Voor het eerst was er in Rotterdam een onbemand schip te zien, dat zijn commando's kreeg vanaf de wal via een satellietverbinding.

De Orca - 12 meter lang, 2 meter breed - is van bodemonderzoeker Fugro en zal op zee windmolenparken, boorplatforms, pijpleidingen en elektriciteitskabels inspecteren. "Eigenaren van die objecten, zoals energiemaatschappijen, willen natuurlijk weten hoe de staat is van bijvoorbeeld de windmolens", zegt Ivar de Josselin de Jong van Fugro. "Aan de hand van ons onderzoek kunnen ze bepalen wat er aan onderhoud moet gebeuren."

Zo ziet het onbemande schip eruit: