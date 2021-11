Meer coronamaatregelen of niet? Hier worstelt het kabinet mee

Een nieuwe herfst, een nieuwe coronagolf en het kabinet staat voor een dilemma: in hoeverre moet worden ingegrepen? Afgelopen weekend kwam onder meer de mondkapjesplicht al terug, maar zwaardere maatregelen lijken haast onontkoombaar als je naar het nieuws kijkt van de afgelopen dagen. De besmettingscijfers blijven stijgen, de ziekenhuisopnames ook en in Limburg dreigt een zorginfarct. Alarmerend, maar daar staat tegenover dat de cijfers zoals die nu zijn volgens coronaminister De Jonge (nog net) binnen de voorspellingen van het RIVM passen. Volgens het model is de kans groot dat binnenkort een zogenoemd plateau wordt bereikt. In andere woorden: dat de piek gaat afvlakken. Als dat gebeurt zoals het model voorspelt, zou er precies genoeg ziekenhuiscapaciteit zijn om alle coronapatiënten aan te kunnen - ook op de IC - zonder andere urgente zorg af te hoeven schalen. Mits patiënten goed verdeeld worden over het land. In dat licht zouden grote nieuwe maatregelen dus niet nodig zijn. 'Enorme coronachaos' "Ik wil onderstrepen dat dit najaar een ander najaar is dan dat van 2020", zegt De Jonge daarover. Hij wijst op de hoge vaccinatiegraad die er nu is en vorig jaar niet. "Dat maakt een wereld van verschil, ook in de ziekenhuizen." Maar het kabinet kijkt niet alleen naar de cijfers, ook de stemming in het land speelt mee. Vooral in de zorg gaan geluiden op of het niet wat strenger kan.

Mogelijke maatregelen Waar naar wordt gekeken als mogelijke extra maatregelen zijn de invoering van het coronatoegangsbewijs in dierentuinen, pretparken en mogelijk ook niet-essentiële winkels. Verder zou er gedacht worden over mogelijke maatregelen in de horeca. De komende dagen zijn er nog verschillende overleggen en naar verwachting wordt vrijdag op een persconferentie duidelijk wat het kabinet voor het land in petto heeft.

In de Tweede Kamer sprak PvdA-Kamerlid Kuiken gisteren van "een enorme coronachaos". Volgens haar moet het kabinet niet wachten met ingrijpen. "De minister zegt hier rustig: nee hoor, gaat u maar slapen. (...) Totaal onbegrijpelijk op het moment dat je middenin een crisis zit." Kuiken refereerde aan de Limburgse ziekenhuisdirecteuren die spreken van "code zwart op lokaal niveau". In hun provincie is het aantal besmettingen hoger dan in de rest van Nederland. Een van de ziekenhuisbestuurders maant het kabinet tot "lockdownachtige maatregelen". Intensivist en prominent OMT-lid Diederik Gommers stelt dat de Nederlandse IC's niet eerder tijdens de coronapandemie zo'n groot gevaar liepen om code zwart te bereiken. Volgens hem gaat de stijging van ziekenhuispatiënten "harder dan de RIVM-modelleurs hadden voorgerekend".

Boosters Er gaan ook stemmen op om sneller boosterprikken te geven, om zo deze golf eronder te krijgen. Op dit moment staan er boosterprikken gepland voor begin december; vanaf dan kunnen 80-plussers en zorgpersoneel dat direct in contact komt met patiënten een extra prik krijgen. Volgens De Jonge zijn de boosters bedoeld voor het moment dat de immuniteit begint af te nemen. "Maar zover is het nog niet. Alleen in de oudste groepen zien we de eerste procentjes afname." Overigens kijkt het kabinet nog wel of er toch niet eerder begonnen kan worden met het uitdelen van boosterprikken bij die oudste groepen.