Herlings in extase na wereldtitel: 'Als ik geen echte kampioen ben, wie dan wel?'

"Potverdorie, wat heb ik hier voor moeten werken zeg", reageerde Herlings na het winnen van de titel. De winst van de GP van Mantova is voor de Brabander de 99ste zege in zijn loopbaan, maar het is "pas de vijfde titel".

Na drie jaar heeft Jeffrey Herlings de felbegeerde wereldtitel in de MXGP terug. Hij won de allerlaatste manche van het seizoen en ging daarmee op het nippertje zijn Franse rivaal Romain Febvre nog voorbij in het klassement. Het verschil bedroeg uiteindelijk slechts vijf punten.

"In 2019 won ik 'm niet vanwege mijn voet, in 2020 stond ik anderhalve grand prix voor en breek ik mijn nek. Nu de derde poging, ze zeggen: 'drie keer is scheepsrecht'. Dat klopt, hij is weer terug waar die moet zijn", aldus de motocrosser met een grote glimlach.

"Dit was de moeilijkste titel allertijden denk ik, maar ook zeker die van mij. Deze was echt heel tof. Ik heb de hele week al bijna niet geslapen, mijn ogen vallen uit mijn kop", vervolgde Herlings. Want waar het in 2018 vanzelf ging, was het dit seizoen wel even anders.

Scenario na scenario ging er in de zinderende slotfase door het hoofd van Herlings. "Wat als dit en wat als dat? Uiteindelijk loopt het nooit zoals het gaat. Romain (Febvre, red.) is uiteindelijk derde geworden op een halve minuut achterstand, wie had dat gedacht", aldus Herlings over die allerlaatste manche.

"Ik was zeker niet op mijn best, ik stond onder veel stress en druk. Maar ik dacht: ik rij voor, rij veilig en zorg dat ik niet val. Dat was genoeg voor de winst en de titel."

Bekijk in de caroussel hieronder de eerste reactie van Jeffrey Herlings na zijn wereldtitel en beelden van de eerste manche.