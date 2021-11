Forum-medewerker veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging

Een medewerker van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De politierechter in Den Haag acht de 20-jarige man schuldig aan mishandeling en drie keer bedreiging. Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf.

De man is medewerker van de Tweede Kamerfractie van Forum. Bij de verkiezingen van maart stond hij ook op de kandidatenlijst van de partij, op een onverkiesbare plek.

Forum voor Democratie zal de medewerker niet ontslaan. De fractie beschouwt de kwestie als een zaak tussen de medewerker en de politierechter. "We gaan ervan uit dat de straf voldoende boetedoening is", zegt een woordvoerder.

De fractie benadrukt verder dat de straf nog niet definitief is, omdat de man nog in hoger beroep kan. In afwachting daarvan zal de fractie tegen hem geen "interne stappen" nemen. En ook na een eventueel beroep kan hij aanblijven.