Feyenoord stelt besluit over nieuw stadion uit tot volgend jaar zomer

Feyenoord stelt het besluit over de bouw van een nieuw voetbalstadion uit tot volgend jaar zomer. De club wijst op ontwikkelingen in de bouw- en grondstoffenmarkt en wil de tijd nemen om onderzoek te doen naar de juridische structuur, financiering, ontwerp en mogelijke alternatieven.

Morgen geeft de raad van commissarissen van de Rotterdamse club een verdere toelichting over het besluit, maar de club laat in een verklaring al weten dat het de nu ontstane situatie zal gebruiken "om alle aspecten van het stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen".

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft de gemeenteraad per brief de beslissing van Feyenoord medegedeeld en laat weten de problematiek van de recente ontwikkelingen op de bouwmarkt te herkennen. Verder stelt het college "geen overhaaste conclusies" te willen verbinden aan het bericht van Feyenoord. "Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bespreken wat de consequenties zijn die dit besluit met zich meebrengt." Morgen wordt in de raadsvergadering gesproken over het stadion.

De gebiedsontwikkeling van Feyenoord City omvat meer dan de bouw van een nieuw voetbalstadion, zoals de bouw van 3700 woningen, legt verslaggever Nasrah Habiballah uit. "Daar moeten ook allerlei voorzieningen voor worden gebouwd zoals winkels, horeca, basisscholen en zorgvoorzieningen. Het idee was om met het stadion het hele gebied een boost te geven."