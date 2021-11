Tweede Kamer wil beter zicht op waterstofmarkt

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil meer grip op de overheidsplannen voor een groene waterstofeconomie. Tot nu toe heeft de Kamer nauwelijks meegepraat over de invulling van toekomstige waterstofprojecten waar miljarden aan overheidsgeld mee gemoeid zijn, bleek onlangs uit onderzoek van Nieuwsuur. Kamerleden willen veel meer betrokken worden bij die plannen. VVD-Kamerlid Silvio Erkens: "We hebben als Kamer altijd opgeroepen tot snelheid bij het overstappen op waterstof voor de industrie, voor zwaar transport. Maar we moeten met elkaar de discussie voeren over de rol van de overheid daarin." 'Monopolie dreigt' Het kabinet wil in de toekomst aardgas vervangen voor waterstof, geproduceerd met windenergie op zee. Vorige maand berichtte Nieuwsuur dat achter de schermen daarvoor al veel meer plannen bestaan dan de Kamer weet. De Gasunie, het staatsbedrijf dat samen met marktpartijen als Shell vol inzet op miljarden kostende waterstofprojecten en daarvoor overheidssteun vraagt, kwam in Nieuwsuur zelf met een waarschuwing: als de politiek - kabinet en Tweede Kamer - zich niet veel actiever bemoeit met deze projecten, dreigt de overheid de grip op de markt te verliezen en kunnen zelfs marktmonopolies ontstaan. In reactie op de berichtgeving vraagt de Kamer nu om een technische briefing, waarin specialisten van het ministerie van Economische Zaken de Kamer bijpraten over de waterstofplannen. Daarnaast vragen alle fracties, op FvD en de PVV na, het kabinet in een motie om een onafhankelijk onderzoek naar de marktordening: wie het waar voor het zeggen krijgt bij de energietransitie naar waterstof, de overheid of het bedrijfsleven. Nieuwsuur dook maandenlang in de waterstofplannen van de overheid. Kijk hier hoe dat onderzoek tot stand kwam en wat het opleverde:

Veruit het grootste waterstofproject van Nederland en Noordwest-Europa, is NortH2 in Groningen. Dat moet de oude aardgasindustrie vervangen door waterstof. Voor de benodigde energie moeten vele honderden windmolens komen op zee. In het project werkt de Gasunie samen met het havenbedrijf Groningen Seaports en Shell, Equinor (een Noors energiebedrijf) en RWE (een Duits energiebedrijf) in een consortium.

Quote De energievoorziening is van dermate groot belang dat we daar altijd wat over te zeggen moeten hebben. Lammert van Raan, Kamerlid Partij voor de Dieren