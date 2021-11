Eurosonic Noorderslag: oud-medewerker verduisterde 335.000 euro

Eurosonic Noorderslag (ESNS) heeft aangifte gedaan tegen een oud-medewerker die mogelijk 335.000 euro heeft ontvreemd. De fraude brengt de komende editie van het festival in januari niet in gevaar, laat de organisatie weten.

De fraude kwam deze zomer aan het licht toen de bank melding maakte van dubieuze transacties. De financieel medewerker fraudeerde volgens de organisatie onder meer door relatief kleine bedragen door te sluizen naar goksites. Ook zou de man geld hebben overgemaakt naar rekeningen die hij zelf beheerde en nam hij beltegoeden op.

Verzonnen klanten

Hij maskeerde zijn transacties door in bankoverschrijvingen andere namen te gebruiken. Toen het festival in 2021 wegens corona was geannuleerd en alleen online doorging, liet hij het lijken alsof hij klanten terugbetaalde. Deze klanten bleken echter te zijn verzonnen.

De fraude begon eind 2019 op kleine schaal. Het meeste geld werd in de maanden voor juli 2021 ontvreemd. Volgens de organisatie heeft de man de fraude bekend. Hij zou kampen met een gokverslaving.

ESNS heeft inmiddels een terugbetalingsregeling met de man getroffen. Hij betaalt de helft van het bedrag in het komende half jaar terug en het resterende bedrag later. De organisatie zegt dat de fraude zo geen blijvende impact heeft op het festival en de muziekconferentie die jaarlijks worden gehouden.

Verslaving

ESNS deed eerst intern onderzoek en informeerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de fraude. Nu heeft het aangifte gedaan. "Dit past bij de omvang van de fraude en de publieke functie van ESNS", laat de organisatie weten. "ESNS heeft bij de aangifte vermeld dat de medewerker de fraude heeft erkend en dat er een terugbetalingsregeling voor de schade overeengekomen is. Ook is hij inmiddels in behandeling voor zijn verslaving."

Eurosonic Noorderslag wordt jaarlijks in januari gehouden in Groningen. Het bestaat uit twee evenementen, waarop uitsluitend Europese artiesten optreden, en een conferentie over muziek.