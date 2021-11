Mogelijk leger ingezet voor beveiliging Marengoproces tegen Ridouan Taghi

De inzet van het leger is mogelijk nodig voor de beveiliging van het Marengostrafproces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Het kabinet is daarover in gesprek met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, politie en betrokken burgemeesters. Dat melden bronnen aan de NOS.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de zware extra taak voor de politie door de zich opstapelende processen, die ook nog eens jaren duren.

De beveiligingsoperatie rond het Marengoproces wordt de grootste ooit genoemd. Er zouden elke procesdag zeker honderden, volgens sommige bronnen tot wel 700, politiemensen nodig zijn. Deels van speciale teams, maar voor het grootste deel uit de gewone bezetting zoals wijkteams.

De beveiliging legt een zware druk op de politie van vooral Utrecht en Midden-Nederland, die daardoor onvoldoende capaciteit overhouden voor de 'reguliere' politietaken. Dat terwijl de landelijke politie al kampt met een personeelstekort en onderbezetting.

Georganiseerde criminaliteit

De strafprocessen tegen de georganiseerde criminaliteit vergen veel beveiliging. Het gaat om bewaking van de gerechtsgebouwen, de transporten van de verdachten van en naar de gevangenissen en persoonsbeveiliging van advocaten, rechters, officieren van justitie en getuigen.

De groep die rond risicozittingen beveiligd moet worden bestaat uit vele tientallen mensen. De kans op gewelddadige ontsnappingspogingen is groot, net zoals de risico's daarvan voor de omgeving.

Het gaat naast het Marengoproces onder meer over het Erisproces tegen motorclub Caloh Wagoh en eerder bijvoorbeeld over de zaak-Pulheim over de moord op advocaat Derk Wiersum.

De Bunker

Het Marengoproces vindt plaats in De Bunker, de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De rechters van het proces is gevraagd de zaak te verhuizen naar het Justitieel Complex Schiphol. Het complex is beter te beveiligen waardoor er minder politiemensen nodig zijn.

Maar justitiebronnen zeggen dat dat geen oplossing is omdat de agenda van het complex op Schiphol al staat volgeboekt met het MH17-proces en het hoger beroep in de zaak-Holleeder.

Daarom vinden nu verkennende gesprekken plaats en overweegt het kabinet de hulp van defensie in te roepen. Dan gaat het niet alleen om de marechaussee, die al taken op zich neemt, maar zou het ook kunnen dat 'gewone' militairen rond een rechtbank te zien gaan zijn. Ook wordt er gesproken over ondersteuning in de vorm van defensiematerieel.

De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is eindverantwoordelijke voor de beveiliging rondom de processen. De NCTV heeft nog geen officieel bijstandsverzoek aan defensie gedaan, maar bevestigt dat er "in brede zin met alle betrokkenen naar een oplossing wordt gezocht".

"Inzet van het leger is een mogelijkheid, maar dan moet wel precies gekeken worden of en waar dat de politie kan ontlasten", zegt een woordvoerder.

Nieuwe rechtbankcomplexen

Ondertussen zijn de plannen voor nieuwe extra beveiligde rechtbankcomplexen in volle gang.

De vervanger van De Bunker zou op het bedrijventerrein Business Park Amsterdam Osdorp gebouwd kunnen worden, liet burgemeester Halsema eerder weten. Het complex krijgt betere beveiligingsmogelijkheden, wat de inzet van politiecapaciteit kan drukken. Maar dat complex is op zijn vroegst medio 2023 klaar.

Tegelijkertijd ligt er ook een advies voor een extra beveiligde zaal in Lelystad en wordt er in Vlissingen een extra beveiligd justitieel complex gebouwd. Dat is naar verwachting in 2026 klaar.

Burgemeester Van de Mortel van Vught pleit al langer voor een extra beveiligde rechtbank op het EBI-terrein (extra beveiligde gevangenis) in zijn gemeente, zodat er minder bewapende, risicovolle transporten van criminele kopstukken door woonwijken nodig zijn. Maar ook dit is geen oplossing voor de korte termijn.