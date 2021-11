Sites Rechtspraak slecht bereikbaar door DDoS-aanval

Een aantal websites van de Rechtspraak zijn slecht bereikbaar door een DDoS-aanval . Burgers en advocaten en andere gebruikers kunnen online problemen ondervinden als ze de website rechtspraak.nl of dossiers in Mijn Rechtspraak, Mijn Strafdossier en andere portalen willen raadplegen.

Als je in de echte wereld een DDoS-aanval zou willen uitvoeren, zou je met een grote groep mensen moeten afspreken om voor de deur van je doelwit - bijvoorbeeld een winkelketen of een ander bedrijf - te gaan staan. Die groep moet dan zo groot zijn, dat normale klanten het niet meer lukt om naar binnen te gaan.

Er wordt gewerkt aan een "structurele oplossing", meldt de Rechtspraak. Hoelang de problemen nog duren, is niet duidelijk. Gebruikers van de verschillende diensten wordt geadviseerd om het later nog een keer te proberen. De data van bezoekers is niet in gevaar, meldt de Rechtspraak, dat zegt aangifte te doen van de aanval.

Voor het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen heeft het gerechtshof in Den Bosch een noodverbinding opgezet, waarmee het proces tegen Jos B. toch online gevolgd kan worden.