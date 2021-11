De uitzending van 10 november

Waterstofplannen zijn miljardengok, hoe reageert Kamer?

Groene waterstof is de gedroomde schone vervanger voor aardgas en het kabinet wil er vol op inzetten. Maar vorige maand berichtten we dat het kabinet een sprong in het duister maakt met de waterstofplannen. Terwijl marktpartijen volop lobbyen voor kabinetssteun, wordt de Kamer niet over de risico's geïnformeerd. Zoals het risico dat de overheid straks met miljardeninvesteringen meebetaalt aan nieuwe monopolies voor commerciële bedrijven. De Tweede Kamer trekt nu aan de bel.