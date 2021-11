NEC vreest nooit meer een volle Goffert, houdt rekening met zwartste scenario

Hoewel het vanuit voetballend perspectief uitstekend gaat met NEC, stapelen de problemen zich buiten de lijnen steeds verder op. Directeur Wilco van Schaik zegt inmiddels al rekening te houden met het zwartste scenario als het gaat om het stadiondossier. Op 17 oktober stortte een tribunedeel in na afloop van de Gelderse derby tegen Vitesse. Onderzoek wees uit dat er vierhonderd scheuren in het stadion zaten, waardoor de tribunes voorlopig leeg moeten blijven. "Ik zie het pittig in. Zeker nu de onderste panelen afgekeurd zijn en er nu onderzoek gaat volgen naar de rest van de panelen in het stadion", zegt Van Schaik. "Ik kan me niet voorstellen dat die anders gebouwd zijn, dus ik moet rekening houden met het ergste scenario dat we langer dan tot in december niet in de Goffert kunnen voetballen."

Openhartige Van Schaik in Langs de Lijn Sinds de dag van de derby deelde Wilco van Schaik zeventien spraakberichten van in totaal zo'n drie uur met NOS-journalist Guido van Gorp. Een compilatie van dit audiodagboek is vanavond tussen 21.00 en 22.00 te horen bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Van Schaik vreest zelfs dat NEC zijn laatste wedstrijd in een volle Goffert al gespeeld heeft, in de situatie die er nu is. "Ik kan me voorstellen dat we misschien nooit meer in de Goffert gaan spelen (met publiek, red.). En dat de verbouwing wel heel snel aanstaande is", aldus Van Schaik in het audiodagboek dat hij deelde met de NOS. NEC heeft al jaren de wens om zijn onderkomen grondig te renoveren en uit te breiden. Maar tot het zover is, moet de club waarschijnlijk elders onderdak zien te vinden. Omdat er een streep ging door acht alternatieven, denkt de club aan een tijdelijk onderkomen met houten tribunes. Desnoods ergens in een weiland.

De staantribune in De Goffert is ingestort - Pro Shots