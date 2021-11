'GGD's kunnen snel beginnen met boosterprik'

De GGD's hebben vrijwel alles klaarstaan om te kunnen beginnen met het geven van boosterprikken aan ouderen. "We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang", laat koepelorganisatie GGD GHOR weten aan het ANP.

Het kabinet mikt tot nog toe op een start van de vaccinatiecampagne met de booster in december.

De GGD regio Utrecht zegt tegen de NOS dat in principe morgen de eerste boosterprikken gegeven kunnen worden. "Wij staan in principe al goed klaar voor die boosterprik", zegt Maaike Schaap, vaccinatiemanager bij de GGD regio Utrecht tegen de NOS. We kijken naar: welke locaties hebben we daarvoor nodig? Welk personeel hebben we daarvoor nodig? En is alles facilitair in orde om de groep die eraan komt, goed te kunnen ontvangen?"

Om daadwerkelijk eerder te starten moet er nog wel toestemming komen vanuit Den Haag. Ook moeten de uitnodigingen nog worden verstuurd door het RIVM.

Houden aan de regels

Maar intussen is alles zo goed als klaar in Utrecht voor ouderen die mobiel zijn en zelf naar een priklocatie kunnen komen. Voor degenen die niet naar de priklocatie kunnen komen, is een dag langer nodig in de voorbereiding. De GGD Utrecht denkt overmorgen te kunnen beginnen met het bezoeken van verpleeghuizen en immobiele ouderen die thuis wonen.

Er komen nu al verzoeken van mensen binnen bij GGD regio Utrecht voor een boosterprik. "Dat doen we niet. We moeten ons houden aan de regels en richtlijnen die worden gesteld door het ministerie en het RIVM. Dus we moeten die mensen teleurstellen", zegt Schaap.

Teleurstellen

Het kabinet wil vooralsnog in december beginnen met de extra prik voor 80-plussers en zorgmedewerkers. In januari komen ook de 60- tot 80 jarigen weer aan de beurt. Sommige experts, onder wie Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vinden dat sneller met de boosterprik moet worden begonnen om te voorkomen dat de ziekenhuizen de stroom coronapatiënten niet meer aankunnen.

Minister De Jonge van VWS zei daar eerder over dat de boostervaccinatiecampagne voorbereiding vergt. Het gaat daarbij om het uitnodigen van mensen en alles klaarzetten in de zorginstellingen. Ook moet er voldoende personeel zijn om te prikken. De Jonge wees ook op een advies van de Gezondheidsraad van 2 november. Daarin stond dat de huidige vaccins de bevolking nog goed beschermen tegen ziekenhuisopname.

De Gezondheidsraad schreef dat een boostercampagne "op dit moment een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen. Deze aantallen zijn in belangrijke mate afhankelijk van het instellen en naleven van aanvullende maatregelen, terwijl de patiënten die in het ziekenhuis of op de IC worden opgenomen tot nu toe in de meerderheid niet gevaccineerd zijn. Het advies van de commissie voor een boostercampagne moet daarom niet gezien worden als een advies voor de bestrijding van de huidige besmettingsgolf."