Herlings wint eerste manche MXGP, WK-titel vanmiddag binnen handbereik

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP van Mantova op zijn naam geschreven en bleef zijn directe concurrent om de titelstrijd, Romain Febvre, voor. Herlings begon aan de laatste MXGP van het seizoen met drie punten achterstand in het algemeen klassement op Febvre. Door de winst op het Italiaanse circuit staan Herlings en Febvre nu op gelijke hoogte (683 punten). De allerlaatste manche, vanmiddag om 15.10 uur, brengt de ontknoping in het wereldkampioenschap. "Wie die tweede manche wint, wordt wereldkampioen. Het wordt episch", reageerde Herlings na afloop van zijn gewonnen race.

Ontknoping live bij de NOS De allerlaatste manche van het MXGP-seizoen is live te zien bij de NOS: op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. De tweede manche begint om 15.10 uur. Het commentaar is van Sebastiaan Timmerman. Volg de ontknoping van de MXGP via deze livestream.

De Nederlander kwam bij de start niet helemaal lekker weg en zat na de eerste bocht op de vierde positie, nog geen tien minuten later maakt Herlings dat alweer goed. Hij kon profiteren van de onderlinge strijd tussen Jorge Prado en Febvre en kon daardoor voorbij de Fransman schieten. Een bocht later snelde de 27-jarige Nederlander ook voorbij Prado en nam hij de koppositie over. De rest van de manche gaf hij deze niet meer uit handen. Met de winst heeft Herlings de titelstrijd ongemeen spannend gemaakt, slechts één keer eerder in de geschiedenis van de MXGP (in 1994) stonden de nummers één en twee in het klassement op gelijke hoogte.

Herlings - Red Bull

Afgelopen zondag won Herlings op hetzelfde circuit de GP van Lombardije. Hij eindigde toen in de eerste manche als tweede en won de tweede manche. Febvre werd eerste en tweede. Het verschil tussen de twee titelrivalen in het WK-klassement bleef daardoor gelijk (661-658). De 29-jarige Fransman werd in 2015 al eens wereldkampioen in de koningsklasse. Herlings pakte eenmaal de titel in de MXGP in 2018 en in 2012, 2013 en 2016 de titel in de MX2. De afgelopen twee jaar kon hij vanwege zware blessures niet meedoen in de titelstrijd. Bekijk hieronder de eerste reactie van Herlings na de winst in de eerste manche in Italië.