Herlings grijpt wereldtitel MXGP in allerlaatste manche van seizoen

Jeffrey Herlings heeft zijn tweede MXGP-wereldtitel veroverd. Op het Italiaanse circuit in Mantova was de Nederlandse motorcoureur woensdagmiddag zijn directe concurrent, Romain Febvre, te snel af. Het is voor de Nederlander zijn vijfde wereldtitel, in 2018 schreef hij ook al de koningsklasse op zijn naam. In 2012, 2013 en 2016 won Herlings de MX2.

De twee coureurs begonnen met een gelijk puntenaantal (683 punten) aan de tweede manche in Italië, in de historie van het motocrossen is dat slechts één keer eerder voorgekomen.

Kwaad was geschied

Na de start bleek al snel dat het een strijd tussen de twee allerbesten van het seizoen zou worden. Febvre en Herlings vochten in een man-tot-mangevecht om de koppositie. Herlings pakte al vroeg de leiding in de wedstrijd, bij een onoplettend moment van de Fransman schoot de Nederlander binnendoor.

Voor de 29-jarige Febvre zat er maar één ding op: in de achtervolging. Maar Herlings toonde zich soeverein en Febvre ging ook nog eens onderuit. Het kwaad was geschied en ook regerend wereldkampioen Tim Gajser ging Febvre nog voorbij.