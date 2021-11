Sjonny W. krijgt in hoger beroep bijna 20 jaar voor dood drie vrouwen

Het gerechtshof heeft Sjonny W. negentien jaar en elf maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de dood van drie vrouwen. Volgens het hof is de 48-jarige Amsterdammer verantwoordelijk voor de dood van Mirela Mos (30), Monique Roossien (26) en Sabrina Oosterbeek (30). De rechtbank achtte eerder alleen zijn rol in de dood van Mos bewezen.

W. werd twee jaar geleden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken voor de verdwijning van Oosterbeek in 2017 en de gewelddadige dood van Roossien in 2003. Hij kreeg destijds door de rechtbank 14 jaar en vijf maanden en tbs opgelegd.

Zestien vuilniszakken

Het lichaam van Mos werd in 2004 in stukken in zestien vuilniszakken gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Het dna van W. werd op een van de zakken gevonden. Het stoffelijk overschot van Roossien werd in 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer. Ze was zwaar mishandeld.

Het lichaam van Oosterbeek is nooit gevonden, ze verdween in 2017 nadat W. haar 's nachts had bezocht. De rechtbank oordeelde eerder al dat het aannemelijk is dat zij niet meer in leven is.