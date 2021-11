Cillessen terug bij Oranje: 'Heb heel onrustige periode afgesloten'

Jasper Cillessen heeft nooit het gevoel gehad dat zijn carrière als Oranje-international voorbij was. Als oudste van de groep (32) is hij deze week na de afmelding van Joël Drommel aan de selectie van het Nederlands elftal toegevoegd. "Ik weet wat mij rol is, op dit moment", zegt Cillessen woensdagochtend om meteen te benadrukken: "Op dit moment..." Hij verwijst naar de woorden van bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie gisteren.

Oranje bij de NOS De duels met Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) zijn te volgen op NOS Studio Sport, NOS Langs de Lijn, NOS.nl en de NOS-app.

De keeper is weer eerste doelman bij Valencia en wil dat na drie gemiste eindtoernooien ook weer worden in de nationale ploeg. In 2016 en 2018 wist Nederland zich niet te kwalificeren voor een eindronde, het afgelopen EK werd hij ruim voor het toernooi door bondscoach Frank de Boer uit de selectie gezet na een coronabesmetting. "Een heel onrustige periode, die heb ik afgesloten. Achteruitkijken heeft geen zin", zegt Cillessen, die het laat bij zijn standpunten die hij destijds aan De Telegraaf duidelijk maakte.

Jasper Cillessen (Valencia) schreeuwt het uit - AFP

Cillessen greep dat interview aan om toenmalig bondscoach Frank de Boer van repliek te voorzien. "Ik heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder 0,0 problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden", brieste hij destijds. De verwijdering uit de EK-selectie kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel. Zeker gezien zijn staat van dienst, als eerste keeper met zestig interlands achter zijn naam. "Tijdens het trainingskamp in Portugal of daarna zou ik na de negatieve sneltest en PCR-test uiteraard weer bij Oranje aansluiten. Frank de Boer heeft me nooit iets anders gezegd. Nee, nu nog steeds niet", vervolgde Cillessen toentertijd. "Ik heb écht geen idee wat er is veranderd."

WK 2014: keeper Jasper Cillissen (rechtsboven) vaste waarde bij het Nederlands Elftal - ANP

Van eerste keeper leek hij van de ene op de andere dag van de radar te verdwijnen. Dat was volgens Cillessen echter niet het geval. "Het gevoel dat ik terug kon keren heb ik altijd gehouden. Ik heb geregeld contact gehad met keeperstrainer Frans Hoek. Het is dus niet zo dat ik aan mijn lot over ben gelaten", aldus Cillessen. "Ik ben blij dat ik er weer ben. Er is niks nieuws hier voor mij, de staf is zo goed als bekend."