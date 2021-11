Google verliest zaak om miljardenboete van Europese Commissie

De Europese Commissie heeft Google in 2017 terecht een boete van ruim 2,4 miljard euro opgelegd wegens machtsmisbruik. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg geoordeeld.

De zaak gaat over Google Shopping, een prijsvergelijkingsdienst van de techgigant. Het concern is het altijd oneens geweest met de boete van de commissie. Beiden partijen kunnen nog in beroep gaan.

De kwestie loopt al meer dan tien jaar en gaat in de kern om wat je Googles etalage zou kunnen noemen. Wie zoekt op zaken als een fiets, badhanddoeken of schoenen krijgt naast gewone linkjes ook een gesponsorde 'etalage' te zien met productafbeeldingen, prijs en website. Volgens de Europese Commissie heeft Google zijn eigen prijsvergelijker voorgetrokken op andere prijsvergelijkers.

Naast een boete moest Google ook veranderingen doorvoeren. Dat leidde ertoe dat andere prijsvergelijkers ook de mogelijkheid kregen om in de etalage te staan. Begin vorig jaar, bij de start van de hoorzittingen in deze zaak in Luxemburg, vertelden drie Nederlandse prijsvergelijkers aan de NOS hier weliswaar aan mee te doen, maar er was geen enthousiasme.