Brussel wint miljardenzaak van Google: 'Strategie staat als een huis'

De Europese Commissie heeft een belangrijke slag gewonnen in een langslepende zaak tegenover Google. Het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg heeft geoordeeld dat de commissie de techgigant terecht een boete van ruim 2,4 miljard euro heeft opgelegd in 2017 wegens machtsmisbruik.

De zaak gaat over Google Shopping, een prijsvergelijkingsdienst van de techgigant. Het concern is het altijd oneens geweest met de boete van de commissie. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie. De kans is heel groot dat Google dit van plan is, al zegt het daar nog niks over in een eerste reactie. Daarin zegt het bedrijf wel dat de uitspraak gaat over specifieke zaken, dat het het vonnis gaat bestuderen en wijst het erop dat het na het boetebesluit in 2017 wijzigingen heeft doorgevoerd.

Door deze uitspraak van het Gerecht, staat de strategie van de commissie als een huis, zegt hoogleraar mededingingsrecht Hans Vedder (Rijksuniversiteit Groningen). "Het arrest van het Gerecht is heel doorwrocht. Juristen bij andere techbedrijven zullen zich nu ook wel achter de oren krabben, denk ik." Vedder verwacht ten slotte ook niet dat het Hof, als Google in beroep gaat, tot een heel andere uitkomst zal komen.

Spannende zaak

Naar de uitspraak is lang uitgekeken. "De zaak is zo spannend omdat het mededingingsrecht, dat al heel lang bestaat, nu voor het eerst wordt toegepast op grote techbedrijven", zegt hoogleraar mededingingsrecht Anna Gerbrandy (Universiteit Utrecht). "Het is de eerste zaak die door het Gerecht is beoordeeld en waarin de commissie gelijk heeft gekregen."

De kwestie loopt al meer dan tien jaar en gaat in de kern om wat je Googles etalage zou kunnen noemen. Wie zoekt op zaken als een fiets, badhanddoeken of schoenen krijgt naast gewone linkjes ook een gesponsorde 'etalage' te zien met productafbeeldingen, prijs en website. Volgens de Europese Commissie heeft Google zijn eigen prijsvergelijker voorgetrokken op andere prijsvergelijkers.

De Google Shopping-zaak gaat in de kern hierom: