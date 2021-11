'Geval-Sneijder' krijgt bijval van Van Gaal: 'KNVB slaat goede richting in'

"Er zijn eigenlijk maar een paar uitzonderingen van trainers die geslaagd zijn in het buitenland", begint Van Gaal aan een overpeinzing over de waarde van een volwaardige trainerscursus.

Bondscoach Louis van Gaal, die zelf als profvoetballer de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) afrondde en elf jaar lang zijn tijd verdeelde tussen het profvoetbal en gymnastieklessen op de Don Bosco-school in Amsterdam-Oost, vindt dat de voetbalbond de goede weg is ingeslagen.

Johan Cruijff had een broertje dood aan de verplichte trainerscursus en werd een van de meest invloedrijke trainers ter wereld. Jaren later stond Guus Hiddink aan de basis van de verkorte trainerscursus, een compromis om oud-topspelers als Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Ronald Koeman te behouden voor het trainersvak.

Verkorte trainerscursus was Van Gaal doorn in het oog: 'KNVB is nu op de goede weg' - NOS

"Dat is wel gebleken", aldus Van Gaal. "Maar ik denk dat het geval-Sneijder duidelijk maakt dat de KNVB een andere richting is ingeslagen. Sneijder is volgens mij recordinternational, dus op de oude leest zou hij zijn diplomaatje gekregen hebben."

Was de verkorte trainerscursus, die internationals met een grote staat van dienst vanaf de eeuwwisseling tot 2008 aangeboden kregen dan misschien niet zo'n goed idee? "Nee", zegt Van Gaal gedecideerd. "Ik denk het niet, maar je moet het eigenlijk aan de directeur opleidingen van de KNVB vragen. En dat is Marcel Lucassen."

Bij de vorige generatie topvoetballers mist Van Gaal de drang om het vak van trainer in de vingers te krijgen. "De jongens van de huidige generatie hebben bijvoorbeeld een vooropleiding gymnasium gehad, maar dat is niet een opleiding die je nodig hebt om trainer/coach te worden", vervolgt Van Gaal.

Limburger Lucassen is in Nederland niet zo bekend, maar zijn status in het Duitse voetbal is enorm. Hij werd in 2008 namelijk door toenmalig technisch directeur Matthias Sammer persoonlijk gevraagd om de vastgelopen Duitse voetbalschool technisch en tactisch vlot te trekken. Zeven jaar later zwaaide hij af met Duitsland als wereldkampioen.

Hoewel Lucassen nog door de KNVB genegeerd werd bij de totstandkoming van het ambitieuze beleidsplan 'Winnaars van morgen' (2014) werd hij na functies bij Hoffenheim, Al Nasr (Verenigde Arabische Emiraten) en Arsenal afgelopen zomer alsnog binnengehaald in Zeist.

Met Lucassen wordt nadrukkelijk ingezet op de opleiding van spelers en trainers, tot vreugde van Van Gaal. "Lucassen heeft gewerkt op het hoogste niveau in binnen- en buitenland. Ik denk niet dat er in het buitenland zo makkelijk de diploma's zijn weggegeven."

'Aanpassen is lastig voor een Nederlander'

En er is nog iets wat succes in de weg staat. Van Gaal weet er alles van. "Je moet je wel aanpassen in het buitenland. Dat is over het algemeen een andere cultuur en dat schijnt nogal moeilijk te zijn voor een Nederlander. En zeker voor deze generatie voetballers."