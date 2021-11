Goede zomer voor supermarktconcern Ahold Delhaize, ondanks versoepelingen

Het bedrijf Ahold Delhaize heeft een goede zomer gedraaid. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Etos en Bol.com haalde meer omzet dan een jaar eerder: 18,5 miljard euro in totaal. Een jaar eerder was dat nog 17,8 miljard euro.

De omzet van online was in de zomer 30 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral in de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor het concern, steeg de omzet.

Coronaversoepelingen

Het supermarktconcern profiteerde het afgelopen anderhalf jaar van de coronamaatregelen. In de lockdowns konden mensen niet uit eten en niet naar de winkels, waardoor de omzet van het concern, waar onder meer Albert Heijn en Bol.com onder vallen, steeg.

Afgelopen zomer, in het derde kwartaal, waren de coronamaatregelen versoepeld in landen waar Ahold Delhaize actief is. Zo was in Nederland bijvoorbeeld de horeca weer open. Ondanks dat groeide de omzet verder.

Onder de streep behaalde het concern een winst van 522 miljoen euro.