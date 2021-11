ABN Amro boekt weer winst, en meer dan verwacht

ABN Amro lijkt weer uit de coronacrisis te komen: in de maanden juli, augustus en september kwam de winst uit op 343 miljoen euro. Dat is iets minder dan in het tweede kwartaal (393 miljoen euro). Over heel 2020 en in de eerste drie maanden van dit jaar maakte de bank nog verlies.

Analisten rekenden niet op een winststijging, maar de bank profiteerde ook in het derde kwartaal weer van het herstel van de economie. Vorig jaar maakte de bank 301 miljoen euro winst in het derde kwartaal.

"Het economische herstel zet zich door en dat zie je in de kredietvraag van ondernemingen, maar ook in het aantal hypotheken. Uiteraard moeten we de oplopende coronabesmettingen in de gaten houden", zegt Robert Swaak, directeur van ABN Amro.

Wel geeft de bank aan dat - door de nog altijd lage rente - een flinke daling van het renteresultaat een tegenvaller is. Of de rente binnenkort weer omhoog gaat, kan de bank niet zeggen. ABN Amro kijkt daarvoor eerst naar de inflatiecijfers.

Geld opzij gezet

Een voorziening van 217 miljoen euro drukte ook op de winst van de bank. Dat geld hebben zij opzijgezet om 200.000 klanten te compenseren die te veel variabele rente hebben betaald op zogenoemde doorlopend consumptieve kredieten.

ABN Amro wil voor het einde van 2022 alle betreffende klanten te hebben gecompenseerd. De bank laat weten dat zij daarmee op schema lopen.

Het idee van een variabele rente is dat die meebeweegt met de marktrente, maar dat is sinds 2008 onvoldoende gebeurd. De marktrente daalde, maar de rentes op de kredieten bewogen niet genoeg mee, oordeelde het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening.

Witwasbestrijding

De personeelskosten stegen met 22 miljoen euro als gevolg van meer controle op witwassen. De bank werd door het Openbaar Ministerie berispt op ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen. ABN Amro schikte voor 480 miljoen euro met het OM.

"Op het moment dat wij substantiële kosten kwijt zijn aan de controle om witwassen te bestrijden, zoals recentelijk gecommuniceerd over de coffeeshophouders, dan berekenen wij die kosten door aan onze klant", zegt Swaak.

Ook nu doet het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar fraude met aandelentransacties. De bank laat weten dat dat onderzoek nog steeds geen financiële impact zal hebben. In het derde kwartaal is ook geen extra geld opzij gezet daarvoor.