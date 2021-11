Zware crash Poolse rodelaar leidt tot extra veiligheidsmaatregelen Peking 2022

Het had slechter af kunnen lopen met Mateusz Sochowicz. De Poolse rodelaar gleed maandag, terwijl hij aan het trainen was op de olympische rodelbaan in Peking, met een snelheid van circa zestig kilometer per uur tegen een gesloten poortje aan.

Toen Sochowicz doorhad dat de rodelbaan gesloten was, was het al te laat. Hij ontdeed zich nog wel van zijn slee en probeerde zichzelf te katapulteren over het poortje heen, maar een botsing bleek onvermijdelijk. Hij brak onder meer zijn knie. Vanuit het ziekenhuis in Peking laat hij weten dat het goed met hem gaat, maar of hij kan deelnemen aan de Winterspelen is nog onduidelijk.

Groen licht

De internationale rodelfederatie onderzocht de crash en laat weten dat er extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden, waaronder "blokkades ter hoogte van de start, zodra de training van locatie verandert". Sochowicz verklaarde na het ongeval dat hij groen licht had gekregen om gebruik te maken van de baan.