Aftellen naar WK-ontknoping met Herlings: 'Geluk moet Jeffreys kant opvallen'

"Hij gaat gewoon winnen, hoor. Hij wordt gewoon wereldkampioen." John van den Berk kent geen twijfels als hem op de man af gevraagd wordt hoe hij de kansen inschat van motocrosser Jeffrey Herlings. De titelstrijd in de MXGP zal woensdagmiddag op het circuit in het Italiaanse Mantova zijn apotheose beleven. De 54-jarige Van den Berk weet waarover hij praat. Twintig jaar zat de Ossenaar zelf op zo'n scheurmonster. In 1987 loste hij Dave Strijbos af als wereldkampioen in de 125cc-klasse en een jaar later was hij de beste van allemaal in de 250cc. En nu is Van den Berk alweer 28 jaar actief als trainer.

Ervaring genoeg dus, maar zo'n enerverend gevecht als dit seizoen in de MXGP kan hij zich niet herinneren. En ook Marc de Reuver, oud-crosser en tegenwoordig trainer bij Kawasaki, kan zich niet heugen dat er eerder een dergelijke ontknoping is geweest. "Dit is ongekend. Ook dat de eerste twee rijders op drie punten van elkaar staan in de laatste wedstrijd. Dit is heel spannend." "Het speciale van dit jaar is ook", gaat Van den Berk verder, "dat Jeffrey een voorsprong opbouwt en denkt een mooie reserve te hebben. Maar dan valt-ie bij de start, zit zijn gashendel vast en verliest hij in één klap zijn puntenvoorsprong. En dan staan ze ineens weer bij elkaar", verwijst hij naar de gang van zaken bij GP van Pietramurata eind oktober.

En zo had Herlings vaker te maken met tegenslag. In Oss landde de Italiaan Ivo Monticelli in het begin van de eerste manche na een sprong boven op de Nederlandse coureur, die de pijn verbijtend - "dat is ook Jeffrey, hij is uniek" - zijn weg vervolgde en zelfs als winnaar over de streep kwam. Nader onderzoek wees echter uit dat hij met een scheur in zijn schouderblad had rondgecrosst en een tweede start onverantwoord was. Mede-crosser Glenn Coldenhoff, die zelf zevende staat in de WK-stand, zag zijn landgenoot ook regelmatig van zijn motor af vliegen. "Ik denk dat Jeffrey de sterkste is van de drie. Dat heeft hij meerdere malen bewezen, maar de afgelopen wedstrijden heb ik hem ook meerdere keren op de grond zien liggen. Ik denk dat als hij dat een beetje achterwege laat, dat de titel voor hem gaat zijn."

Jeffrey Herlings - Red Bull Content Pool

Afgelopen zondag was het bij de GP van Lombardije weer raak, had Van den Berk gezien. "Jeffrey was een klasse apart. Hij was de beste en de snelste. Maar door een mindere start in de eerste manche moest hij van achter naar voren en inhalen valt niet mee in die klasse." Herlings finishte vanaf de veertiende stek nog knap als tweede achter Febvre, won de tweede en bracht ook de grand prix op zijn naam. Maar in de WK-stand liep hij niets in op zijn Franse concurrent. "En zo gaat het steeds op en neer dit jaar."

Andere Tijden Sport In 2013 stond een aflevering van Andere Tijden Sport in het teken van de titelstrijd in 1987 tussen de motocrossers Dave Strijbos en John van den Berk: Sabotage in het mulle zand.

Pech en blessures hebben de Nederlandse troef veel vaker dwarsgezeten in zijn crossloopbaan. "Normaal gesproken was Jeffrey dit jaar voor de negende keer wereldkampioen geworden. Maar hij heeft zo veel dingen meegemaakt, zo veel tegenslag gehad, ook waar hij gewoon niks aan kon doen. Dat is wel erg om te zien, want ik vind niet dat hij meer risico's neemt dan anderen", zegt Van den Berk. "Jeffrey heeft inmiddels bijna honderd grands prix gewonnen, maar hij is maar vier keer wereldkampioen geworden. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Antonio Cairoli: die heeft net zo veel grands prix gewonnen en is negen keer kampioen geworden."

Alleen daarom al gunt Van den Berk zijn 27-jarige provinciegenoot van harte een nieuw succes. "Er is niemand, helemaal niemand, die zo hard werkt als Jeffrey Herlings." Hij is alleen niet meer zo fit als vroeger, toen hij zijn titels met overmacht binnensleepte. "Zijn enkel is nog niet 100% en hij heeft last van zijn heup", weet Van den Berk. "En de concurrentie zit dichterbij. Dan komt er ook een soort van spanning bij kijken wat hij niet gewend is van het verleden." Meer zenuwen op latere leeftijd Vandaar ook dat Herlings zich, ondanks zijn ervaring van 162 grand prixs en 186 manchezeges, vorige week liet ontvallen dat de zenuwen door zijn lijf gieren. Dat verbaast Van den Berk niets. "Ik had vroeger precies hetzelfde. Hoe ouder ik werd, hoe meer spanning ik had voor een wedstrijd." "De meeste mensen denken dat het andersom is: als je honderd grand prixs gewonnen hebt, dan weet je toch hoe het werkt om te winnen? Maar ik voelde mij ook veel gespannender op latere leeftijd. Ik weet niet hoe dat kwam. Misschien omdat je meer meegemaakt hebt en meer gaat nadenken... Als je jong bent, ga je ervoor en denk je nergens aan."

Jeffrey Herlings - Red Bull Content Pool