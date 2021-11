Kerstboom al in huis? Kerstbomenhandel hoopt record van vorig jaar te evenaren

De kerstbomenbranche hoopt de komende zes weken de verkooppiek van vorig jaar te evenaren. In coronajaar 2020 werden door tuincentra, bouwmarkten, kwekers, supermarkten en stalletjes op de hoek bijna drie miljoen bomen verkocht. Volgens de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) betekende dat een record en een omzetstijging van 15 tot 20 procent ten opzichte van 2019.

"Dit jaar gaan we niet zóveel plussen", zegt voorzitter Gerard Krol van de VNK. "We zijn blij als we de cijfers van vorig jaar kunnen evenaren." Vorig jaar zat Nederland vlak voor Kerstmis in een totale lockdown. "We mochten niet naar het restaurant of op wintersport. Iedereen zat thuis. Dat heeft de verkoop natuurlijk enorm gestimuleerd."

Over de kwaliteit van de bomen dit jaar hebben de kwekers geen klachten. "Die is super, omdat er voldoende regen viel. De bomen zijn voller en hebben dikkere en langere naalden dan in de droge jaren die achter ons liggen."

'Bomen iets duurder'

Volgens Gerrit Tessemaker, kweker in Oene op de Veluwe, zijn de prijzen iets hoger dan vorig jaar: gemiddeld 30 tot 35 euro. "Alles wordt duurder, hè. De netjes, de potten, het transport, arbeidsloon. Dus ja, dat moeten we doorberekenen."

Op zijn kwekerij worden de bomen nu klaargemaakt voor verkoop: