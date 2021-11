Apple 1, in elkaar gezet door Jobs en Wozniak, geveild voor 400.000 dollar

Een originele Apple 1-computer uit 1976 is in de VS geveild voor 400.000 dollar (345.000 euro). De computer, die hoogstpersoonlijk in elkaar is gezet door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak, bracht daarmee aanzienlijk minder op dan werd verwacht. Het veilinghuis rekende op een bedrag van 600.000 dollar, schrijven Amerikaanse media.

Apple 1-computers zijn extreem zeldzaam. Jobs en Wozniak hebben er 200 gemaakt. Daar komt bij dat er van de geveilde Apple 1 slechts zes zijn; het apparaat is omhuld met een houtsoort van een zeldzame boom die enkel voorkomt op Hawaii.

Heilige graal

Apple 1-expert Corey Cohen sprak voor de veiling tegenover de krant Los Angeles Times van de "heilige graal" voor verzamelaars van techgeschiedenis. "Hij werkte gegarandeerd", aldus Cohen over de Apple 1. "Daarvoor waren er wel andere computers, maar dat waren bouwpakketten die lang niet altijd bleken te werken."

Het bedrijf dat de Apple 1 veilde schreef bij de omschrijving van de computer dat het slechts twee eigenaren heeft gehad: een docent aan een hogeschool in Californië en een student die het apparaat in 1977 van hem had gekocht, zodat hij een Apple II kon kopen.

Er zijn naar schatting twintig Apple 1's die het nog doen. De computer was het eerste Apple-product dat in winkels werd verkocht.