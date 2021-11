Nederlands initiatief in Glasgow: nieuwe vrachtauto's uitstootvrij in 2040

Op initiatief van Nederland hebben elf landen op de klimaattop in Glasgow afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Naast Nederland doen Turkije, Uruguay, Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk mee.

Onderdeel van het plan is dat in 2030 30 procent van alle nieuw verkochte vrachtwagens en bussen geen CO2 uitstoten en dat in 2050 alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Het idee is dat ze samenwerken, kennis uitwisselen en jaarlijks rapporteren over de voortgang.

Tegen prijs aanhikken

"Deze overeenkomst is een mooi begin", zegt staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat. "Wij hebben in het klimaatakkoord al afgesproken al het wegverkeer in 2050 schoon te willen hebben. Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller ontwikkelt." Hij roept landen die nog niet meedoen op zich bij het initiatief aan te sluiten.

Volgens het ministerie van Infrastructuur zijn elektrische vrachtwagens nu nog duur en hikken veel transportbedrijven tegen de prijs aan. Er wordt gewerkt aan een regeling voor subsidies voor een elektrische of waterstofvrachtauto.