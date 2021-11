5000 Britse telefooncellen mogen niet verdwijnen, zegt telecomwaakhond

Duizenden telefooncellen in het Verenigd Koninkrijk mogen niet worden weggehaald, zo luidt een besluit van de Britse telecomwaakhond Ofcom. Hoewel het gebruik vanwege de mobiele telefoon is teruggelopen tot een fractie van wat het ooit was, ziet Ofcom toch nog meerwaarde in de iconische rode hokjes.

Een telefooncel moet blijven staan als die voldoet aan een van vier criteria: als er op die locatie geen ontvangst is van alle vier grote mobiele netwerken in het VK, als er veel ongelukken of zelfdodingen in de buurt plaatsvinden, als er minstens 52 keer van de telefoon gebruik is gemaakt in het afgelopen jaar, of als er andere bijzondere omstandigheden spelen.

Volgens Ofcom voldoen zo'n 5000 van de 21.000 telefooncellen aan die voorwaarde. Het kan zijn dat er maar heel weinig telefoontjes gepleegd worden vanuit zo'n cel, "maar als een van die belletjes komt van een kind in nood, een slachtoffer van een ongeluk, of iemand die zelfmoord overweegt, kan zo'n openbare telefoon in tijden van grote nood een levenslijn betekenen", stelt Ofcom. De telefooncellen moeten ook van batterijen voorzien worden zodat ze tijdens een stroomstoring gebruikt kunnen worden.

Minibibliotheek

In de afgelopen jaren hebben al zo'n 6000 telefooncellen een andere functie gekregen. Zo zijn er cellen die zijn omgebouwd tot minibibliotheken of tot plekken waar een defibrillator hangt. Ook is een nieuwe type cel in opkomst: een openbare 'hub' waar voorbijgangers gratis gebruik kunnen maken van telefoonopladers en wifi.