Bij een steekincident in een restaurant in de Jordaan in Amsterdam is een man gewond geraakt. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De dader sloeg na het steekincident op de vlucht. De politie zegt dat zijn identiteit "mogelijk bekend" is, maar dat hij nog niet is gevonden.

In het restaurant waren op het moment van het incident meerdere mensen aanwezig. Waarom de man is gestoken, is volgens de politie vooralsnog niet duidelijk.