Het kriebelt weer bij Badloe, ook met mist en miezer: 'Heb de plank gemist'

"De timing is beroerd, maar het ging zo erg kriebelen dat ik hier zelfs in de regen en de mist wilde staan", lacht Badloe ,voordat hij voor het sinds de Spelen weer op zijn foilplank stapt.

Na de Olympische Spelen laste Badloe een pauze in. Hij ging op vakantie, genoot van de vrijheid en stond ook in de sportschool, maar zijn nieuwe plank raakte hij in die periode niet aan. "Ik ben er een tijdje uit geweest. Dat was ook lekker, maar nu komt het besef dat ik de plank wel heb gemist."

Nu is de focus terug. Badloe richt zich op de Spelen van 2024 in Parijs, waar hij opnieuw olympisch kampioen wil worden. Niet in de afgeschafte RS:X-klasse waarin hij afgelopen zomer het goud veroverde, maar in het foilen.

Vijftien kilo zwaarder

Die nieuwe discipline vraagt een enigszins andere aanpak. De foilplank zweeft boven het water en daardoor hebben foilsurfers baat bij wat meer kilo's. Badloe is nu maar liefst 15 kilo zwaarder dan hij tijdens de Spelen was. Geen vakantiekilo's, maar vooral spiermassa.

"Ik ben ook supererg afgevallen voor de Spelen om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Ik was 73 kilo, zag er een tikkeltje ongezond uit", aldus Badloe, die blij is met zijn nieuwe gewicht. "Met mijn 1,95 meter is dit toch een iets comfortabeler gewicht."