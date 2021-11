Rechtbank houdt verhuizing dolfijnen Dolfinarium naar China tegen

De verhuizing van een aantal dieren van het Dolfinarium in Harderwijk naar een attractiepark in China mag voorlopig niet doorgaan. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald. Het gaat om acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen.

In een spoedprocedure vroegen dierenwelzijnsorganisaties Sea Shepherd en House of Animals vorige week om de verhuizing van de dieren naar Hainan Ocean Paradise tegen te houden. De rechter heeft het verzoek toegewezen.

Het gaat om een zogenoemde voorlopige voorziening, dat betekent dat de export van de dieren niet mag plaatsvinden tot de rechtbank later een definitieve uitspraak doet. Later deze maand buigt de rechter zich er opnieuw over.

Het Dolfinarium wil de zeezoogdieren exporteren naar het attractiepark, maar de dierenrechtenorganisaties zijn bang dat de dieren daar commercieel ingezet gaan worden. "De dieren zijn nog slechter af als ze in China alsnog door hoepels moeten springen", zegt Karen Soeters van House of Animals tegen Omroep Gelderland.