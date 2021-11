Barel wil triatlonbond leiden, maar wordt niet gepruimd: 'Ik zeg waar het op staat'

Toeval of niet: uitgerekend op de dag dat het bestuur van de NTB bekend maakte op te stappen naar aanleiding van een atletenonderzoek over grensoverschrijdend gedrag bij het nationaal trainingscentrum in Sittard, zou Barel met datzelfde bestuur van de bond om de tafel zitten. "Niet om de boel te sussen, maar om eindelijk eens spijkers met koppen te slaan."

Zijn handen jeuken om aan de slag te gaan als voorzitter van de Nederlandse Triathlon Bond. Toch heeft Rob Barel er weinig fiducie in dat hij de dinsdag vrijgekomen vacature in de nabije toekomst mag invullen.

De 63-jarige Barel is blij met de uitkomst van het onderzoeksbureau Fijbes Consultancy. Naar aanleiding van die bevindingen stapte het huidige bestuur op. In een open brief eiste Barel, samen met vier andere oud-toptriatleten, al dat de verantwoordelijke bestuurders naar huis zouden worden gestuurd.

De strekking van het schrijven: voor iedereen die wanbeleid heeft veroorzaakt, is geen plek meer.

'Signalen onder tafel geveegd'

Barel: "Dat het bestuur opstapt, is een logische gevolgtrekking van de bevindingen van Fijbes. Wat wel vreemd is, is dat het management gewoon mag blijven zitten. Algemeen directeur Rembert Groenman en technisch directeur Adrie Berk bekleden al sinds 2003 die posities. In die hoedanigheid hebben zij de cultuur die deze misstanden mogelijk maakten gecreëerd en in stand gehouden."

"Zij zijn niet direct verantwoordelijk voor hetgeen daar is voorgevallen", verduidelijkt Barel. "Maar ze hebben wel de signalen over pesten, oneerlijke concurrentie en ongezonde druk onder tafel geveegd."