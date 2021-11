Ricardinho, zesvoudig zaalvoetballer van het jaar, stopt vlak voor oefenduel met Oranje

Het Nederlands zaalvoetbalteam treft over zes dagen in een oefenduel regerend wereldkampioen Portugal, maar de tegenstander moet het doen zonder sterspeler Ricardinho. De 36-jarige aanvoerder van de Portugezen heeft namelijk aangekondigd per direct niet meer beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg.

Liefst zes keer werd Ricardinho verkozen tot beste zaalvoetballer ter wereld, in 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Bovendien werd hij vorige maand op het wereldkampioenschap nog uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

"Hoewel het me veel heeft gekost, was het een onvergetelijke reis", kijkt Ricardinho terug op zijn lange carrière. "Nu is het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie."

Zware laatste jaren

Ricardinho legt uit dat de afgelopen twee jaar de moeilijkste jaren van zijn carrière waren, onder meer door de coronapandemie en een blessure. "Het waren twee erg stressvolle jaren, vooral psychologisch. Ik had nog slechts één doel en dat was het WK."

De met 2-1 gewonnen WK-finale tegen Argentinië blijkt nu de laatste wedstrijd van de Portugese aanvoerder te zijn geweest. Na 187 interlands en 141 doelpunten zal hij het shirt van de nationale ploeg niet meer aantrekken.

Bekijk in onderstaande video hoe Portugal vorige maand de wereldbeker veroverde: