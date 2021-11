Snijden of verbranden: koks lopen meeste risico op ongelukken onder werktijd

Jezelf snijden aan een scherp mes, verbranden aan een hete pan of uitglijden op een keukenvloer. Niet bijvoorbeeld politie-agenten of brandweermensen, maar koks zeggen van alle beroepsgroepen dat ze het vaakst te maken hebben met gevaarlijke situaties, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksorganisatie TNO. Het gaat om de eigen ervaringen van werknemers en er wordt daarnaast ook gevraagd naar het aantal ongelukken op de werkvloer. In totaal deden bijna 950.000 werknemers vorig jaar naar eigen zeggen vaak of altijd gevaarlijk werk. Het beroep kok springt er in de enquête bovenuit en dat komt volgens socioloog Tanja Traag van het CBS voornamelijk door stress in de keuken. "We weten dat bij koks de werkdruk het hoogst is. Bij alles wat zij doen moet het snél, moet het nú en moet het góéd. Bij veel andere beroepsgroepen kan het vaak wel een tandje minder hard."

Nadia Zerouali herkent de uitkomsten van de enquête - Eigen foto

Restauranteigenaar en kok Nadia Zerouali is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. "Aan de ene kant heb je te maken met druk, helemaal als je op hoog niveau kookt. Er komt altijd een stresspiek: vlak voordat het restaurant opengaat, vlak voordat het hoofdgerecht eruit moet. Bij zulke piekmomenten ben je alleen maar daarmee bezig." Een ongeluk is dan zo gebeurd, zegt ze. "Hoe vaak ik me wel niet heb gesneden in een mes, ben uitgegleden over lente-ui of verbrand heb aan de oven omdat je dan geen tijd hebt om handschoenen aan te trekken. Dit soort ongelukken gebeuren altijd op piekmomenten."

Mounir Toub, onder meer bekend van Kook mee met MAX - @cheftoub

TV-kok Mounir Toub, die eerder in een visrestaurant werkte, kijkt er wel van op dat koks bovenaan het lijstje van gevaarlijke beroepen staan. "Als ik denk aan 'gevaarlijk', denk ik zelf eerder aan wegwerkers die werkzaamheden moeten doen terwijl het verkeer er voorbij raast. Dát vind ik gevaarlijk. Of verplegers op een corona-afdeling."