Terwijl zijn volksvertegenwoordigers vertrokken, veranderde Baudet van koers

Terwijl steeds meer gekozen volksvertegenwoordigers vertrokken, richtte Baudet zijn aandacht op een nieuw onderwerp. De partijleider ziet een "globalistische machtsgreep". Dat andere parlementariërs dat niet zien, is volgens hem logisch. "Ik denk dat het hen de pet te boven gaat." Ook in de Tweede Kamer spreekt Baudet steeds vaker over "een machtsgreep" die "als een zonsverduistering" over ons heen trekt. "Het is een internationaal project!"

Volgens De Kok was Forum voorheen een partij "waar mensen trots op waren dat ze erop hadden gestemd". De Kok sloot zich vervolgens aan bij de nieuwe partij van Kamerlid Wybren van Haga, die al had gebroken met Baudet.

Arjan de Kok voerde begin dit jaar nog samen met Baudet campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, hij stond op de kandidatenlijst op plek 11. De Kok was ook fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Gelderland. Maar toen Baudet voor de zoveelste keer controverse zocht, was voor hem de maat vol. "Ik kon dit als volksvertegenwoordiger niet meer verantwoorden."

Bijna zestig procent van de Statenleden die in 2019 voor FvD in de provincies werden gekozen, zijn vertrokken. En ook in de Tweede Kamer, in de Senaat, het Europees Parlement en de gemeenteraad van Amsterdam hebben volksvertegenwoordigers de partij verlaten. Tegelijkertijd neemt partijleider Thierry Baudet steeds extremere standpunten in, zowel op partijbijeenkomsten als in de Tweede Kamer.

Groot was het feest bij Forum voor Democratie (FvD) na de Tweede Kamerverkiezingen. De partij behaalde acht zetels, de grootste winst van alle partijen. Twee jaar eerder zegevierde Forum al als grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar van die euforie is nog maar weinig over, want de gekozen volksvertegenwoordigers keren de partij massaal de rug toe.

Dit betoog houdt Baudet ook steeds vaker op campagnebijeenkomsten, zoals in het Brabantse Uden. Forum wil daar binnenkort meedoen aan de gemeentelijke herindelingsverkiezingen. "Dus je hebt de globalisten", houdt hij zijn gehoor voor. "Die vanuit Davos, New York en vanuit Genève plannen maken en smeden en dan hebben we de gemeenten waarvanuit wij het verzet organiseren." De lokale lijsttrekker hoort het aan en zegt later dat hij in Uden "voor de kern" wil gaan. "De rest laat ik voor wat het is."

Volgens Baudet is zijn boodschap over een globalistische machtsgreep niets nieuws, maar zien anderen niet wat hij ziet. Niet hij is veranderd, maar "de tegenstander heeft een andere aanval ingezet". Volgens hem zijn onder meer Klaus Schwab van het World Economic Forum, eurocommissaris Frans Timmermans, de Wereldgezondheidsorganisatie en big tech- en big pharma-bedrijven hierbij betrokken. Maar bij wie we terechtkunnen om hun plannen hiervoor op te vragen? Baudet: "Dat is de grote vraag, dat weten we niet."

Forumland

Het contrast met begin dit jaar is groot. Baudet wist bij de Kamerverkiezingen een grote schare kiezers achter zich te krijgen door zich fel te verzetten tegen het coronabeleid van het kabinet. Maar inmiddels gaat het om ophef en complotten en werkt Baudet aan een parallelle samenleving waar mensen zich aan de globalisten kunnen ontworstelen: Forumland. Dat is een app waarin gelijkgestemden "blij zijn" en bijvoorbeeld kunnen daten of vakantiehuisjes boeken. "En je kunt op een kaart kijken waar FvD'ers een café hebben, dan gaan we daar een borrel drinken."

De Kok volgt het hoofdschuddend vanuit Gelderland. Volgens hem is de partij de afgelopen periode verworden tot een "afgescheiden groepje". Dat was volgens hem nooit de bedoeling. "We wilden heel Nederland meekrijgen, niet onszelf afscheiden in een hoekje."

Dat tientallen politici de partij hebben verlaten, daar tilt Baudet niet zwaar aan. "Dit heb je ook bij Apple en Facebook teruggezien, bij talloze nieuwe bedrijven en organisaties."