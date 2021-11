'De filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd', aldus Van Gaal

"De filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd." Louis van Gaal legt tijdens de persconferentie voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Montenegro uit waarom hij Devyne Rensch, ondanks zijn reserverol bij Ajax, toch selecteert. "De tendens is dat er veel meer gerouleerd wordt en dat er grotere selecties zijn. En nu Timber is weggevallen, vind ik het terecht dat Devyne opgeroepen wordt. Hij is een groot talent." In aanloop naar de komende WK-kwalificatiewedstrijd meldden Jurriën Timber, Steven Berghuis en doelman Joël Drommel zich geblesseerd af. Devyne Rensch, Steven Bergwijn en Jasper Cillessen werden opgeroepen als hun vervangers. Andere rechtsbuiten Door het wegvallen van Berghuis moet Van Gaal tegen Montenegro met een andere rechtsbuiten spelen. Hoewel Noa Lang zelf had aangegeven die positie wel te zien zitten, komt hij daarvoor niet in aanmerking, volgens de bondscoach. "De eigen voorkeur van de spelers gaat opzij. De keuze zal gaan tussen Malen en Bergwijn."

De duels met Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) zijn te volgen op NOS Studio Sport, NOS Langs de Lijn, NOS.nl en de NOS-app.

Het 1-4-3-3-systeem overboord gooien, was volgens hem geen optie. "Ik kan in drie dagen tijd geen ander systeem implementeren." Van Gaal sprak ook over de terugkeer van Jasper Cillessen, die nu de derde keeper is in zijn pikorde. Aanvankelijk passeerde hij de keeper van Valencia, maar na de afzegging van Drommel mocht Cillissen alsnog komen. "Hij heeft weliswaar zeven duels gespeeld in Spanje, maar dat was voor mij niet genoeg. Nu Drommel is weggevallen wel..." "Pasveer is geen optie. Ik kijk naar de toekomst. Krul heeft aangegeven dat hij nu liever even bij zijn club blijft."

Jasper Cillessen - ANP

Ook spits Luuk de Jong werd niet opgeroepen door Van Gaal. "Hij zit in een hele moeilijke situatie bij Barcelona", verklaart de bondscoach. "Ik denk dat je dan beter bij de club kan zijn, om de nieuwe trainer te leren kennen en goed fit te worden. Want dat moet je natuurlijk eerst zijn, om gekozen te worden." Nog twee wedstrijden Oranje verkeert onder bondscoach Louis van Gaal in blakende vorm, met vier zeges op rij. De voorsprong op Noorwegen bedraagt twee punten, Turkije volgt op vier.

De stand van zaken in de groep van Oranje - NOS