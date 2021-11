Twee verdachten in België en Frankrijk opgepakt om overval Amsterdam-Noord

De aanhoudingen werden verricht in samenwerking met de Franse en Belgische politie. Na de overval werd een speciaal team opgezet om de gebeurtenissen te onderzoeken. Bij de aanhoudingen in Frankrijk en België zijn auto's en gegevensdragers in beslag genomen. In Parijs is daarnaast een winkelpand doorzocht.

Vlak na de overval werden al zes mannen aangehouden. Hun rechtszaak gaat op 15 november verder. De politie zei op zoek te zijn naar nog minstens drie verdachten . Of de twee personen die nu zijn opgepakt daar ook bij horen, is nu nog niet bekend, zegt het OM in een persbericht .

De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord in mei. Eén van de verdachten werd aangehouden in België, de ander in Frankrijk. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Ganshoren (nabij Brussel) en een 44-jarige man uit Parijs,

De overval vond op 19 mei plaats bij Schöne Edelmetaal. Een waardetransport vervoerde voor 67 miljoen euro aan edelmetaal, waaronder goud. Er werd voor 15 miljoen euro buitgemaakt. De overvallers bedreigden medewerkers met vuurwapens en een mes en bonden hen vast.

Na de overval ontstond een wilde achtervolging. Volgens de politie werd daarbij op dertien momenten op de politie geschoten of daarmee gedreigd. Bij Broek in Waterland kwam de achtervolging ten einde. In een weiland probeerden de overvallers over te stappen op andere auto's en staken ze hun vluchtwagens in brand. Eén van de verdachten werd in het weiland doodgeschoten.

Enkele daders wisten daadwerkelijk te ontkomen, vermoedt de politie. Zo'n 4 miljoen euro aan edelmetalen is nog zoek, zo bleek tijdens een zitting in augustus. Op die zitting ontkenden de verdachten gericht op de politie geschoten te hebben. Ze beweerden te hebben afgesproken alleen in de lucht te schieten of te dreigen met vuurwapens.