Coronavirus zit Duits elftal dwars: één besmetting, vier man in quarantaine

Hansi Flick, de bondscoach van het Duitse voetbalelftal, heeft drie nieuwe spelers opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels met Liechtenstein en Armenië na een positieve coronatest van Bayern München-verdediger Niklas Süle.

Behalve Süle moesten ook vier anderen, met wie hij nauw in contact was geweest, in quarantaine: zijn clubgenoten Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Jamal Musiala en Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg. Eerder waren Florian Wirtz en Nico Schlotterbeck al afgehaakt vanwege blessures.

Flick heeft Ridle Baku, Maximilian Arnold (beiden van VfL Wolfsburg) en Kevin Volland (AS Monaco) nu alsnog bij de selectie gehaald, nadat hij maandag Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) al opgeroepen.

Ongevaccineerde Kimmich

Volgens de DFB, de Duitse voetbalbond, is Süle volledig gevaccineerd en had hij geen coronagerelateerde klachten. De vier spelers die uit voorzorg in quarantaine zijn gegaan, hadden een negatieve testuitslag.