Ziyech: 'Alfred Schreuder staat bij mij op één en daarna Peter Bosz'

Hakim Ziyech maakte veel trainers mee in zijn loopbaan, maar er zijn er twee die volgens hem bepalend zijn geweest in zijn carrière. "Alfred Schreuder staat bij mij op één en daarna Peter Bosz." In gesprek met straatvoetballer en presentator Soufiane Touzani is de middenvelder van Chelsea openhartig over de twee trainers van wie hij het meest heeft opgestoken. "De klik tussen mij en Alfred was perfect", zegt Ziyech over de trainer die hem van sc Heerenveen naar FC Twente haalde en met wie hij later bij Ajax, toen Schreuder daar assistent was, ook weer werkte. "Bij sommige mensen heb je een bepaald gevoel waardoor ze het beste in je naar boven brengen. Daar hoefde hij weinig woorden aan vuil te maken; dat is een gevoel wat je met iemand hebt. De vrijheid die hij mij gaf heb ik enorm goed gebruikt; ik heb het uiterste eruit gehaald."

Onder Bosz maakte de begenadigd middenvelder naar eigen zeggen een flinke transformatie door op het veld. "En ook op persoonlijk vlak ben ik enorm gegroeid. In het eerste gesprek dat ik met hem had, stelde hij mij een vraag en die pakte mij wel." "Wat verwacht je van mij?", vroeg Bosz aan Ziyech. Zijn antwoord: "Het enige wat ik wil is dat je eerlijk bent. Vanaf dat moment klikte het gewoon."

Ruzie met de bondscoach Touzani is samen met goochelaar Michel van Zeist naar Londen afgereisd om 'The Wizard' het hemd van het lijf te vragen, maar ook om wat goocheltrucs met hem uit te halen. Daarnaast neemt Ziyech ook even de tijd om het te hebben over zijn situatie rondom het nationale team van Marokko. Ziyech ligt net als Ajacied Noussair Mazraoui in de clinch met bondscoach Vahid Halilhodzic en hoeft voorlopig niet op een uitnodiging te rekenen. De Bosniër uit fikse kritiek op de twee en verwijt ze een gebrek aan professionaliteit.

Vahid Halilhodzic (l) - AFP

"Hij heeft zijn visie ervan, ik de mijne", zegt Ziyech daarover. "Ik weet wat er gebeurd is, dat is het allerbelangrijkste." Op de vragen of hij onprofessioneel gedrag heeft vertoond, onprofessioneel is geweest en geweigerd heeft om te spelen zegt hij heel stellig "nee". "Ik behandel iedere speler met respect. Iedereen die mij kent en die met mij gewerkt heeft, weet dat. Het is wat het is."