Voor het eerst in vier jaar NBA-kampioen weer naar Witte Huis: 'Vereerd en blij'

Vier jaar lang, tijdens de regeerperiode van Donald Trump in Amerika, ging de kampioen van de NBA niet op bezoek in het Witte Huis. Nu Trump is opgevolgd door Biden, is ook het onthaal van de basketbalkampioenen in ere hersteld.

En dus werden de basketballers van Milwaukee Bucks, die in de finaleserie Phoenix Suns met 4-2 versloegen en voor het eerst sinds 1971 kampioen werden, hartelijk ontvangen in het Witte Huis. "Jullie stonden 2-0 achter tegen Phoenix, maar gaven niet op en zijn mooi teruggekomen", sprak president Biden de ploeg toe.

Antetokounmpo vereerd

Vervolgens was het woord aan de sterspeler van de Bucks, Giannis Antetokounmpo. "Een jongetje uit Athene, met Nigeraanse ouders die met moeite hun kinderen konden onderhouden. Illegalen in een land waar ze zich niet thuis voelden...", ging Antetokounmpo terug naar zijn jeugd.

"Het is geweldig om hier te zijn in het Witte Huis en de president van de VS te ontmoeten. Ik voel me vereerd en blij dat ik dit heb bereikt."