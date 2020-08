Zesde wereldtitel voor snookeraar O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan heeft voor de zesde keer de wereldtitel snooker veroverd. De 44-jarige Engelsman rekende in The Crucible in Sheffield in de finale met 18-8 vlot af met zijn landgenoot Kyren Wilson.

The Rocket, die in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 ook al de titel opeiste, was in de halve finales tegen Mark Selby door het oog van de naald gekropen door een 13-9 achterstand in winst om te buigen.

In de finale knokte Wilson (28), die in de kwartfinales titelhouder Judd Trump had geklopt, zich van 8-2 knap terug naar 10-8. Daarna maakte hij veel fouten bij het potten en O'Sullivan eiste met acht frames op rij de hoofdprijs van 500.000 Engelse pond (ruim 550.00 euro) op.