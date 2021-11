Japanse schaatsploeg getroffen door corona vlak voor internationale rentree

De Japanse schaatsploeg staat op het punt weer deel te gaan nemen aan het internationale circuit, maar de ploeg van bondscoach Johan de Wit is in de voorbereiding getroffen door meerdere coronagevallen.

Vier schaatsers en zes stafleden hebben in Inzell positief getest. De Wit bereidt zich met de Japanse ploeg op de Duitse ijsbaan voor op de start van de wereldbeker, komend weekeinde in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki.

De nationale schaatsbond wil niet zeggen om wie het gaat. De tests werden eind vorige week uitgevoerd. De positieve gevallen moeten op last van de Duitse gezondheidsdienst zeven dagen in quarantaine.

Anderhalf jaar afwezig

Totdat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg, begin maart 2020, waren de Japanse schaatsers heer en meester op de kortste afstanden. Miho Takagi en Tatsuya Shinhama kroonden zich in Hamar tot wereldkampioen sprint. Sindsdien heeft de schaatsploeg van bondscoach De Wit alle internationale optredens overgeslagen.

Bij de vier wereldbekers in november en december, in achtereenvolgens Tomaszów Mazowiecki, Stavanger, Salt Lake City en Calgary, zijn startplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing.