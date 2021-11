Spelersvakbond VVCS wil matchfixing in voetbal bestrijden met verplichte app

Volgens VVCS-voorzitter Yevgeniy Levchenko is de drempel voor spelers nu te hoog en zullen de meesten niet meteen de telefoon grijpen als ze benaderd worden door personen uit de gokwereld.

Voetballers kunnen via de zogeheten Red Button-app snel en anoniem melding maken van verdachte omstandigheden.

Met een speciaal ontwikkelde app moet matchfixing in het voetbal worden bestreden. De spelersvakbond VVCS wil zelfs dat elke profvoetballer gebruik gaat maken van het laagdrempelige programma.

Luister voor meer verhalen over matchfixing in Nederland naar de podcast Gefixt, een vijfdelige podcastserie van de NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma.

In Nederland steken ook de eerste hardnekkige geruchten over matchfixing de kop op. Zo wordt een speler van Sparta ervan verdacht expres een gele kaart te hebben gepakt en zou er in de beloftencompetitie zelfs een wedstrijd zijn omgekocht.

Clasie en Kuijt gepakt

Sporters blijken een kwetsbare doelgroep voor dit soort praktijken. Sinds 1 oktober is de gokwet verruimd, waardoor er ook vanuit Nederland online veel meer weddenschappen kunnen worden afgesloten en het aanbod veel groter is geworden. Zelf mogen spelers niet wedden op voetbal. Eerder dit jaar werd AZ-middenvelder Jordy Clasie daarvoor bestraft.

Oud-voetballer Dirk Kuijt kwam deze week in het nieuws omdat hij via een illegale goksite op wedstrijden inzette. Hij vertelde dat er meerdere personen uit de voetballerij in datzelfde circuit actief waren.